ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Феликс Магат призван спасти «Герту» от вылетаМагат — отчаянный шанс безнадежной «Герты»
  • 01:03
    • «Ман Сити» не смог обыграть «Кристал Пэлас»
  • 00:56
    • «Реал» разгромил «Мальорку», Бензема оформил дубль
  • 23:37
    • Медведев проиграл Монфису в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
  • 00:43
    • Точный удар Иммобиле с пенальти принес «Лацио» победу над «Венецией»
  • 22:14
    • Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» и прошло в полуфинал плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    Анчелотти: В матче с «Мальоркой» «Реал» играл хорошо и контролировал ход поединка

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид Мальорка
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Мальоркой» (3:0) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «В этой игре мы хорошо играли, контролировали ее ход, что было непросто, так как "Мальорка" удачно провела первый тайм. Стало попроще после гола Винисиуса, но возникли кое-какие проблемы из-за травм и замен.

    "Мальорка" агрессивно и качественно защищалась, использовала забросы и хорошо понимала, как ей нужно играть. Был даже явный голевой момент. Было много единоборств, но судья провел хорошую работу, а это порой непросто.

    О травмах мне пока нечего сказать, надо смотреть на результаты обследования. Надеюсь, повреждения не очень серьезные», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» лидирует в турнирной таблице Приметы — 66 очков. «Севилья», идущая второй, набрала 56 очков.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остались ли у Роналду голы для «Атлетико»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 2.29
    •
  • «Аякс» победит в результативном матче
  • «Аякс» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Лидер снова не сможет сохранить свои ворота на замке
  • «Вест Бромвич» — «Фулхэм». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 15 марта
  • Сегодня в 21:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Аякс — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рублев — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ювентус — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры