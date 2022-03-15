Анчелотти: В матче с «Мальоркой» «Реал» играл хорошо и контролировал ход поединка

Главный тренер «Реала»прокомментировал победу над «Мальоркой» (3:0) в матче 28-го тура чемпионата Испании.

«В этой игре мы хорошо играли, контролировали ее ход, что было непросто, так как "Мальорка" удачно провела первый тайм. Стало попроще после гола Винисиуса, но возникли кое-какие проблемы из-за травм и замен.

"Мальорка" агрессивно и качественно защищалась, использовала забросы и хорошо понимала, как ей нужно играть. Был даже явный голевой момент. Было много единоборств, но судья провел хорошую работу, а это порой непросто.

О травмах мне пока нечего сказать, надо смотреть на результаты обследования. Надеюсь, повреждения не очень серьезные», — приводит слова Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» лидирует в турнирной таблице Приметы — 66 очков. «Севилья», идущая второй, набрала 56 очков.