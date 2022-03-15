Себастьен Алле сравнил «Аякс» и «Бенфику»

Нападающий «Аякса»поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».

Первая игра в Португалии завершилась вничью 2:2.

«Всем известно, что португальские команды любят играть в футбол и атаковать. В этом отношении они похожи на "Аякс". Встречаются две большие команды своих стран, и обе играют одинаково. Это будет отличный матч как для игроков, так и для зрителей», — цитирует Алле официальный сайт УЕФА.

Ответный матч Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Бенфикой» состоится во вторник, 15 марта. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.