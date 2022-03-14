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    Тедеско прокомментировал разгромную победу «Лейпцига» над «Гройтер Фюрт»

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    Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал разгромную победу своей команды в матче 26-го тура Бундеслиги с «Гройтер Фюрт» (6:1).

    Доменико Тедеско
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    Доменико Тедеско

    «Команда чётко выполняла наш план. Было важно, чтобы мы быстро развернули игру от своих ворот после пропущенного гола вначале. В противном случае матч мог стать сложным. "Гройтер Фюрт" действовал смело и угрожал своими контратаками. У нас должна была быть хорошая оборонительная структура, и мы с этим справились.

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    • Наши выпады были быстрыми, мы часто находили передачами крайних защитников. Это позволяло нам часто проникать в их зону, проводить много позиционных атак и забивать хорошие голы. Голов, кстати, могло быть и на несколько штук больше.

    В течение недели мы тренировали стандартные положения. Заготовки сработали и привели к голам. Мы также доминировали в игре вторым темпом», — приводит слова Тедеско официальный сайт «Лейпцига».

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