«Райо Вальекано» с «Севильей» разошлись ничьей

на своём поле сыграл противв рамках 28-го тура чемпионата Испании. Матч завершился ничьей со счётом 1:1.

Счёт в матче был открыт только во втором тайме на 46-й минуте. Игрок «Райо Вальекано» Бебе принял мяч на краю штрафной и нанес идеальный удар под перекладину тем самым вывел свою команду вперед. «Севилья» смогла сравнять счет на 63-й минуте Томас Дилэйни освободился от опеки в штрафной площади соперника, подхватил мяч и пробил в нижний левый угол ворот — 1:1.

Футбол. Испания. Примера Райо Вальекано — Севилья 1:1 Голы: 1:0 Бебе (47'), 1:1 Томас Делейни (63') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Марио Суарес, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Оскар Валентин, Сантьяго Комесанья, Бебе (Mario Hernandez, 64'), Оскар Трехо (Пате Сисс, 86'), Ранди Нтекья (Мамаду Силла, 74'), Серхио Гвардиола Севилья: Мунир Эль-Хаддади (Антони Марсьяль, 54'), Рафаэль Мир Висенте, Лукас Окампос, Томас Делейни, Иван Ракитич, Оливер Торрес (Юссеф Эн-Несири, 72'), Людвиг Аугустинсон (Маркос Акунья, 54'), Неманья Гудель, Жюль Кунде, Хесус Навас (Хесус Корона, 54'), Яссин Буну Предупреждения: Лукас Окампос (59'), Andoni Iraola (74')

После 28 сыгранных туров «Севилья» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 56 очков. «Райо Вальекано» (32) находится на 13-м месте в таблице.