Лантратов: С пенальти мне просто везет, я угадываю

Илья Лантратов Фото: globallookpress.com
Встреча завершилась вничью со счетом 0:0, а сам голкипер отразил пенальти в исполнении Артура Юсупова.
«С пенальти мне просто везет, я угадываю. Хочу пожелать здоровья Денису Адамову. Очень жесткое падение было! Дай бог, все будет нормально.
О возможном моратории лиги не слышал, не видел такие новости. Наша задача — выйти из зоны вылета и достойно закончить чемпионат.
С легионерами вопрос об отъезде из России не обсуждали. Дагерстол ни с кем не прощался, отпросился на выходные, но кому-то из ребят сказал, что останется в Швеции. Даже не знаю, приостановил ли он контракт.
Со стороны "Зенита" на меня никто не выходил. Из "Спартака" — тоже», — передает слова Лантратова Sport24.