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    Шалимов — о матче с «Ахматом»: «Урал» заслужил три очка. Жаль, что не заработал

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    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал ничью в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «Первый тайм неважный. Надо опять смотреть почему. Мы в предыдущих матчах долго раскачивались, но сегодня второй тайм хороший.

    Расстроены ли мы результатом? Результатом, наверное, да, потому что мы могли забить, а вот качество игры даёт оптимизм. Если говорить о втором тайме, то мы владели полностью инициативой, создали много моментов, но не забили.

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    • Вратарь соперника сыграл здорово пару раз, и где-то сами мы не разобрались. У меня положительные ощущения после игры, хотя, конечно, нам нужны очки. И, конечно, три очка мы сегодня заслужили. Жалко, что мы их не заработали. Нужна была победа», — приводит слова Шалимова официальный сайт «Урала».

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