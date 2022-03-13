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    «Бетис» в меньшинстве удержал победу над «Атлетиком»

    «Бетис» — «Атлетик»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 28-го тура чемпионата Испании «Бетис» одержал домашнюю победу над «Атлетиком» из Бильбао — 1:0.

    «Бетис»
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    «Бетис»

    Единственный гол в матче на 20-й минуте забил Борха Иглесиас.

    Хозяева закончили матч в меньшинстве — на 80-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил Набиль Фекир.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Атлетик 1:0
    Гол: 1:0 Борха Иглесиас (20') Бетис: Руи Силва, Юссуф Сабали, Херман Песселья, Марк Бартра, Хуан Миранда (Айтор Руйбаль, 70'), Родригес Гидо, Поль Акуоку (Эдгар Гонсалес, 88'), Серхио Каналес, Набиль Фекир, Хуанми, Борха Иглесиас (Вилльям Карвалью, 73') Атлетик: Иньяки Уильямс (Нико Уильямс, 59'), Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 84'), Икер Муньяин, Микель Весга (Ойер Саррага, 71'), Унай Венседор (Nico Serrano, 84'), Алехандро Беренгер, Юри Берчиче (Микель Баленсиага, 58'), Йерай Альварес, Даниэль Вивиан, Оскар де Маркос, Унай Симон Предупреждения: Юри Берчиче (8'), Алехандро Беренгер (16'), Херман Песселья (25'), Хуан Миранда (28'), Айтор Руйбаль (76'), Нико Уильямс (77'), Набиль Фекир (80'), Серхио Каналес (80')

    «Бетис» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 49 очками в 28 матчах. «Атлетик» идет на восьмой строчке с 40 очками в 28 играх.

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