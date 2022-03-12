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    «Уфа» разошлась миром с «Нижним Новгородом»

    «Уфа» — «Нижний Новгород»: счет матча 0:0

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    В матче 21-го тура чемпионата России «Уфа» на своем поле сыграла вничью с «Нижним Новгородом» — 0:0.

    «Уфа»
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    «Уфа»

    Уже в компенсированное время хозяева остались вдесятером — вторую желтую карточку получил полузащитник Дмитрий Кабутов.

    РПЛ. 21-й тур
    «Уфа» (Уфа) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 0:0
    «Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Йокич, Мрзляк (Ортис, 61), Тиагу Родригеш, Фищенко, Касинтура (Кабутов, 46), Кротов (Урунов, 70), Агаларов«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Юлдошев, Калинский, Ларсен (Горбунов, 46; Шарипов, 85), Кравцов, Стоцкий, Берковский (Милсон, 80), Эннин (Сулейманов, 64)Предупреждения: Тиагу Родригеш, 45, Кабутов, 67, Кравцов, 67, Юлдошев, 73, Журавлев, 82Удаление: Кабутов, 90

    «Нижний Новгород» остался на 11-м месте в турнирной таблице (23 очка), а «Уфа» — на 15-м (17).

    Календарь и таблица РПЛ

    В следующем туре «Нижний Новгород» примет 19 марта на своем поле «Спартак», «Уфа» через день сыграет дома против «Краснодара».

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