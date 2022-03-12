«Уфа» — «Нижний Новгород»: счет матча 0:0

В матче 21-го тура чемпионата Россиина своем поле сыграла вничью с— 0:0.

Уже в компенсированное время хозяева остались вдесятером — вторую желтую карточку получил полузащитник Дмитрий Кабутов.

РПЛ. 21-й тур «Уфа» (Уфа) — «Нижний Новгород» (Нижний Новгород) — 0:0 «Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлев, Плиев, Йокич, Мрзляк (Ортис, 61), Тиагу Родригеш, Фищенко, Касинтура (Кабутов, 46), Кротов (Урунов, 70), Агаларов«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Гоцук, Масоэро, Каккоев, Юлдошев, Калинский, Ларсен (Горбунов, 46; Шарипов, 85), Кравцов, Стоцкий, Берковский (Милсон, 80), Эннин (Сулейманов, 64)Предупреждения: Тиагу Родригеш, 45, Кабутов, 67, Кравцов, 67, Юлдошев, 73, Журавлев, 82Удаление: Кабутов, 90

«Нижний Новгород» остался на 11-м месте в турнирной таблице (23 очка), а «Уфа» — на 15-м (17).

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В следующем туре «Нижний Новгород» примет 19 марта на своем поле «Спартак», «Уфа» через день сыграет дома против «Краснодара».