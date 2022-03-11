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    Семак рассказал, сможет ли Клаудиньо сыграть с «Крыльями Советов»

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    Полузащитники «Зенита» Клаудиньо и Далер Кузяев смогут сыграть против «Крыльев Советов» в 21-м туре чемпионата России. Об этом сообщил главный тренер питерской команды Сергей Семак.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Состояние хорошее, к матчу с "Крыльями" Клаудиньо готов.

    Кузяев тренируется в общей группе и тоже может выйти на поле в Самаре.

    Одоевскому несколько недель нужно будет заниматься вместе с командой — работать по вратарской программе состояние ему сейчас не позволяет. Поэтому Одоевский тренируется сейчас вместе с полевыми игроками. Ноги у него целы — это важно. Что касается сроков — несколько недель ему придется пропустить.

    Шанс выйти в основе есть у всех, кто готовится к этой игре. А кто окажется на поле — посмотрим, исходя из состояния игроков и течения матча», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится 13 марта в Самаре, начало — в 16:30 мск.

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