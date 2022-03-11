Семак рассказал, сможет ли Клаудиньо сыграть с «Крыльями Советов»

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
«Состояние хорошее, к матчу с "Крыльями" Клаудиньо готов.
Кузяев тренируется в общей группе и тоже может выйти на поле в Самаре.
Одоевскому несколько недель нужно будет заниматься вместе с командой — работать по вратарской программе состояние ему сейчас не позволяет. Поэтому Одоевский тренируется сейчас вместе с полевыми игроками. Ноги у него целы — это важно. Что касается сроков — несколько недель ему придется пропустить.
Шанс выйти в основе есть у всех, кто готовится к этой игре. А кто окажется на поле — посмотрим, исходя из состояния игроков и течения матча», — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится 13 марта в Самаре, начало — в 16:30 мск.