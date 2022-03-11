РФС предлагает снизить налоговую нагрузку на российские клубы

Российским клубам могут снизить налоги Фото: globallookpress.com
Среди ключевых приоритетов:
— существенное снижение налоговой нагрузки на профессиональные клубы и другие футбольные организации, в том числе детско-юношеские футбольные школы;
— стимулирование роста частных инвестиций футбол, а также увеличение коммерческих доходов в финансировании профессиональных клубов.
Решения по этим мерам будут приниматься на уровне первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Также отмечается, что это одно из направлений, по которым сейчас идет работа.