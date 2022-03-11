ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» попал под санкции«Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами
  • 17:15
    • Большунов остался на втором месте в общем зачёте Кубка мира, Жуве стал четвёртым
  • 17:03
    • Тамбиев: Впервые в карьере не буду играть в плей-офф, для меня это дико и непривычно
  • 16:47
    • «Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем
  • 16:38
    • Ришар Жуве отобрал у Йоханнеса Клебо «Малый хрустальный глобус» в зачёте спринтов
  • 16:12
    • «ПСЖ» усилил меры безопасности на базе после вылета из ЛЧ от «Реала»
    Все новости спорта

    РФС предлагает снизить налоговую нагрузку на российские клубы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РФС РПЛ Футбол России
    Российский футбольный союз направил предложения по мерам экономической поддержки футбола в Правительство РФ, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Российским клубам могут снизить налоги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Российским клубам могут снизить налоги

    Среди ключевых приоритетов:

    — существенное снижение налоговой нагрузки на профессиональные клубы и другие футбольные организации, в том числе детско-юношеские футбольные школы;

    — стимулирование роста частных инвестиций футбол, а также увеличение коммерческих доходов в финансировании профессиональных клубов.

    Решения по этим мерам будут приниматься на уровне первого вице-премьера Андрея Белоусова, а также вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

    Также отмечается, что это одно из направлений, по которым сейчас идет работа.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Уверенная победа «Атлетико»?
  • «Атлетико» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • «Лилль» потеряет очки в матче с «Сент-Этьеном»?
  • «Лилль» — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Орлы» выиграют, но не сохранят ворота на замке
  • «Бенфика» — «Визела». Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьСтавка без риска $50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €300 новичкам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 11 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Атлетико — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лилль — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Прогноз на матч Бенфика — Визела
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры