Сборная Бразилии огласила заявку на мартовские матчи отбора к ЧМ-2022

Сборная Бразилии опубликовала состав на мартовские матчи квалификации ЧМ-2022.

Вратари: Алиссон, Эдерсон, Эвертон.

Защитники: Данило, Дани Алвес, Алекс Теллес, Гильерме Арана, Тьяго Силва, Маркиньос, Эдер Милитао, Габриэл Магальяэс.

Полузащитники: Артур, Каземиро, Фред, Фабиньо, Бруно Гимараэс, Филиппе Коутиньо, Лукас Пакета.

Нападающие: Антони, Рафинья, Ришарлисон, Неймар, Габриэл Мартинелли, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Сборная Бразилии в марте сыграет с Чили дома и с Боливией в гостях. Встречи пройдут 25 и 30 марта соответственно.

Подопечные Тите обеспечили себе участие на чемпионате мира еще в ноябре прошлого года и стали четвертой командой после Катара, Германии и Дании, кто забронировал себе участие в этом турнире.