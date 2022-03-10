В «Химках» рассказали, когда Жирков возобновит тренировки

Юрий Жирков Фото: globallookpress.com
38-летний футболист сможет возобновить тренировки в общей группе через неделю, сообщает пресс-служба подмосковного клуба.
«Мышечная структура не повреждена. Есть небольшое растяжение, но травма несерьезная. Через неделю футболист приступит к работе в общей группе», — сказал главный врач «Химок» Николай Зоткин.
В ближайшем матче «Химки» сыграют на своем поле против «Сочи». Встреча состоится 13 марта, начало — в 14:00 мск.
Жирков перешел в «Химки» во время зимней паузы в чемпионате России на правах свободного агента.