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    Гол Эль-Хаддади принес «Севилье» победу над «Вест Хэмом»

    «Севилья» — «Вест Хэм»: счет матча 1:0, обзор голов

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    В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» одержала домашнюю победу над «Вест Хэмом» со счетом 1:0.

    «Севилья»
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    «Севилья»

    Счет был открыт на 59-й минуте. Акунья со стандарта выполнил хорошую подачу на левый угол штрафной площади, Эль-Хаддади отлично подстроился под мяч и пробил в правый угол ворот, Ареола уже ничего не мог поделать.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Севилья — Вест Хэм 1:0
    Гол: 1:0 Мунир Эль-Хаддади (60') Севилья: Яссин Буну, Хесус Навас, Жюль Кунде, Неманья Гудель, Маркос Акунья, Оливер Торрес, Жоан Жордан, Хесус Корона (Людвиг Аугустинсон, 87'), Мунир Эль-Хаддади (Антони Марсьяль, 75'), Лукас Окампос, Юссеф Эн-Несири (Рафаэль Мир Висенте, 90') Вест Хэм: Майкл Антонио, Пабло Форнальс (Артур Масуаку, 90'), Мануэль Лансини (Марк Ноубл, 83'), Никола Влашич (Саид Бенрахма, 67'), Деклан Райс, Томаш Соучек, Аарон Крессвел, Курт Зума, Крэйг Доусон, Бенджамин Джонсон, Альфонс Ареола Предупреждения: Курт Зума (58'), Мануэль Лансини (76'), Лукас Окампос (90')

    Ответный матч пройдет 17 марта в Англии.

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