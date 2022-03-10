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    Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова»

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    Футбольный клуб «Ростов» объявил о возвращении Валерия Карпина на пост главного тренера команды.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    53-летний специалист будет совмещать работу в клубе и сборной России.

    «Ростов-на-Дону и футбольный клуб "Ростов" стали для меня по-настоящему родными. Рад вновь возглавить клуб, хотя ситуация в таблице сейчас непростая. Впереди у нас большая работа.

    Я остаюсь главным тренером сборной России, ведь для меня это огромная честь. Мы все надеемся, что наша национальная команда все-таки получит возможность побороться за выход на Чемпионат мира в Катаре», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.

    Ранее Российский футбольный союз сообщил о том, что Карпин продолжит руководить сборной России до конца 2022 года.

    «Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернется на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах.

    Благодарен руководителям РФС и футбольного клуба "Ростов", которые в текущей ситуации согласовали возможность совмещения работы в сборной и в клубе», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

    На данный момент «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

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