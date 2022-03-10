Карпин вернулся на пост главного тренера «Ростова»

Футбольный клубобъявил о возвращенииа на пост главного тренера команды.

53-летний специалист будет совмещать работу в клубе и сборной России.

«Ростов-на-Дону и футбольный клуб "Ростов" стали для меня по-настоящему родными. Рад вновь возглавить клуб, хотя ситуация в таблице сейчас непростая. Впереди у нас большая работа.

Я остаюсь главным тренером сборной России, ведь для меня это огромная честь. Мы все надеемся, что наша национальная команда все-таки получит возможность побороться за выход на Чемпионат мира в Катаре», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.

Ранее Российский футбольный союз сообщил о том, что Карпин продолжит руководить сборной России до конца 2022 года.

«Рад возможности продолжить работу с национальной сборной России. Надеюсь, что очень скоро наш футбол вернется на международную арену и мы сможем вновь участвовать в официальных матчах.

Благодарен руководителям РФС и футбольного клуба "Ростов", которые в текущей ситуации согласовали возможность совмещения работы в сборной и в клубе», — цитирует Карпина пресс-служба РФС.

На данный момент «Ростов» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.