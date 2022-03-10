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    Дюков: Национальная сборная продолжит собираться вне зависимости от внешних факторов

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    Президент РФС Александр Дюков прокомментировал продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным до конца 2022 года.

    Александр Дюков
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    Александр Дюков

    Специалист будет совмещать работу в национальной команде и ФК «Ростов».

    «Национальная сборная продолжит собираться и работать. Вне зависимости от внешних факторов система подготовки футболистов должна функционировать.

    Мы доверяем Валерию Карпину и его штабу и положительно оцениваем результаты, которые показала команда под их руководством.

    Поэтому РФС принял решение продлить соглашение с главным тренером сборной России и его помощниками до конца 2022 года.

    С учетом сложившейся ситуации РФС не возражает против совмещения Валерием Карпиным работы в сборной и в футбольном клубе "Ростов".

    Валерий Георгиевич — амбициозный специалист, которому нужна постоянная конкурентная практика и новые профессиональные вызовы.

    При этом мы исходим из того, что обстоятельства могут измениться в любой момент. Поэтому РФС зафиксировал возможность прекратить совмещение работы тренера в сборной и клубе, как только национальная команда вернет право выступления в международных соревнованиях», — цитирует Дюкова пресс-служба РФС.

    Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборную России от участия во всех международных турнирах из-за конфликта в Украине.

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