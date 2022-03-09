«Манчестер Сити» — «Спортинг»: прогноз, составы, коэффициенты

«Манчестер Сити» и «Спортинг» объявили стартовые составы на ответный матч 1/8 Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Эган-Райли, Стоунз, Ляпорт, Зинченко, Гюндоган, Фернандиньо, Силва, Фоден, Жезус, Стерлинг.

Запасные: Карсон, Сликер, Грилиш, Родри, де Брейне, Марез, Каики, Делап, Эдози, Мбете, Макэйти.

«Спортинг»: Адан, Нету, Коатес, Инасиу, Рейс, Табата, Угарте, Порро, Слимани, Паулиньо, Сарабия.

Запасные: Паулу, Виржиниа, Феддаль, Сантуш, Винагре, Эдвардс, Эсгаю, Эссугу, Рибейру, Вейга.

Команды встретятся в Манчестере 9 марта в 23:00 мск. В прошлой игре «горожане» победили 5:0.

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