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    Клопп заинтересован хавбеком дортмундской «Боруссии»

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    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает The Sun.

    Джуд Беллингем
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    Джуд Беллингем

    По информации источника, в услугах 18-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Главный тренер мерсисайдского клуба Юрген Клопп хочет переманить Беллингема в свою команду.

    В текущем сезоне Беллингем принял участие в 22 встречах немецкой Бундеслиги, забил 3 гола и отдал 6 результативных передач. Полузащитник стал игроком немецкого клуба летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 23 млн, а сейчас его стоимость оценивается в € 70 млн.

    «Ливерпуль» в 27 матчах набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (69).

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