В Чехии прокомментировали решение ФИФА вывести сборную Польши в финал стыков ЧМ-2022

Президент Футбольной ассоциации Чехииотреагировал на решение ФИФА вывести сборную Польши в финал стыковых матчей ЧМ-2022.

Напомним, что польские футболисты в полуфинале должны были играть со сборной России, но автоматически прошли в финал после исключения команды Валерия Карпина из международных соревнований.

«Решение ФИФА ожидаемое. Оно было наиболее вероятным из всех вариантов. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на стыковом матче со сборной Швеции.

Тот факт, что Польша выйдет сразу в финал, мы воспринимаем как факт», — приводит слова Фоусека RT, ссылаясь на пресс-службу футбольной ассоциации Чехии.

Добавим, что РФС уже подал апелляцию в CAS на отстранение российских клубов и сборных от международных турниров.

Победитель матча Россия — Польша должен был играть с лучшей командой из противостояния чехов и шведов.