Гвардиола: Результат 5:0 не отражает разницу между «Сити» и «Спортингом»

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от ответного матча сов 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче «Сити» победил со счетом 5:0.

«Мы хотим, чтобы в обороне и в нападении участвовала вся команда. Почему Кевин де Брейне забил два мяча "МЮ" в последнем матче? Потому что он там был.

Почему Кевин отпасовал Рияду Махрезу, когда мы забивали первый мяч в Португалии? Потому что он был там. Чтобы забивать, надо быть в нужном месте.

После первого матча я говорил, что результат 5:0 не отражает реальность или разницу между командами. Просто нам удалось быстро забить голы.

Мы нанесли четыре удара и забили четыре гола. Такое порой случается. Когда результат таков, то все выглядит очень просто.

Но я с большим уважением отношусь к "Спортингу" и к той работе, которую они делают», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.