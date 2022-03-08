Гвардиола: Результат 5:0 не отражает разницу между «Сити» и «Спортингом»

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
В первом матче «Сити» победил со счетом 5:0.
«Мы хотим, чтобы в обороне и в нападении участвовала вся команда. Почему Кевин де Брейне забил два мяча "МЮ" в последнем матче? Потому что он там был.
Почему Кевин отпасовал Рияду Махрезу, когда мы забивали первый мяч в Португалии? Потому что он был там. Чтобы забивать, надо быть в нужном месте.
После первого матча я говорил, что результат 5:0 не отражает реальность или разницу между командами. Просто нам удалось быстро забить голы.
Мы нанесли четыре удара и забили четыре гола. Такое порой случается. Когда результат таков, то все выглядит очень просто.
Но я с большим уважением отношусь к "Спортингу" и к той работе, которую они делают», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.