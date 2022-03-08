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    Гвардиола: Результат 5:0 не отражает разницу между «Сити» и «Спортингом»

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча со «Спортингом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    В первом матче «Сити» победил со счетом 5:0.

    «Мы хотим, чтобы в обороне и в нападении участвовала вся команда. Почему Кевин де Брейне забил два мяча "МЮ" в последнем матче? Потому что он там был.

    Почему Кевин отпасовал Рияду Махрезу, когда мы забивали первый мяч в Португалии? Потому что он был там. Чтобы забивать, надо быть в нужном месте.

    После первого матча я говорил, что результат 5:0 не отражает реальность или разницу между командами. Просто нам удалось быстро забить голы.

    Мы нанесли четыре удара и забили четыре гола. Такое порой случается. Когда результат таков, то все выглядит очень просто.

    Но я с большим уважением отношусь к "Спортингу" и к той работе, которую они делают», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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