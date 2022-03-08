Защитник тульского «Арсенала» перейдет в шведский АИК

Защитник тульскогопродолжит карьеру в шведском, сообщает Expressen.

26-летний швед уже договорился об условиях расторжения контракта с российским клубом и покинул расположение «Арсенала». Он уже несколько дней находится в Стокгольме.

«Он давно уехал, еще со сборов. Написал бумагу. Поблагодарил команду и уехал. Причину не знаю. Мы же ничего сделать не можем», — сказал руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев «Спорт-Экспрессу».

Бьорнстрем перешел в «Арсенал» летом 2021 года и подписал контракт на два сезона.

Однако он не смог закрепиться в основном составе туляков, проведя в этом сезоне в общей сложности 10 матчей в чемпионате и Кубке России.