«Краснодар» дома обыграл «Урал»

на своём поле принималв рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 31-й минуте хавбек «Краснодара» Александр Черников отправил мяч в ворота «Урала», однако гол не был засчитан. На 59-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, успешно реализовавший пенальти.

Через 6 минут нападающий Владимир Ильин упрочил преимущество краснодарской команды. На 79-й минуте хавбек Эрик Бикфалви сократил отставание «Урала» в счёте.

«Краснодар» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (41).