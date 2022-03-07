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    «Краснодар» дома обыграл «Урал»

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    «Краснодар» на своём поле принимал «Урал» в рамках 20-го тура Российской Премьер-лиги. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    На 31-й минуте хавбек «Краснодара» Александр Черников отправил мяч в ворота «Урала», однако гол не был засчитан. На 59-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян, успешно реализовавший пенальти.

    Через 6 минут нападающий Владимир Ильин упрочил преимущество краснодарской команды. На 79-й минуте хавбек Эрик Бикфалви сократил отставание «Урала» в счёте.

    «Краснодар» набрал 32 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (19) — на 13-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (41).

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