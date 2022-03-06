«Нефтехимик» на последней минуте вырвал победу у «Оренбурга»

Нижнекамскийодержал домашнюю победу над(2:1) в матче 26-го тура чемпионата ФНЛ.

Счет перед перерывом открыли гости — отличился Владимир Обухов.

Но Вагиз Галиулин в концовке матча сравнял счет, а Антон Терехов в компенсированное время принес хозяевам победу.

ФНЛ. 26-й тур Нефтехимик — Оренбург 2:1 (0:1, 2:0) Голы: Обухов, 45 (0:1). Галиулин, 82 (1:1). Терехов, 90 (2:1)«Нефтехимик»: Голубев, Ширяев, Шоркин, Калугин (Ситдиков, 74), Котов (Бердников, 74), Талалай, Галиулин, Хубаев, Пруцев, Уридия, Котик (Терехов, 73)«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Малых, Гойкович, Печенин (Ойеволе, 75), Ковалев (Прудников, 85), Эктов, Капленко, Миронов, Корян (Титков, 60), Обухов (Фамейе, 85)Предупреждения: Калугин, 23’. Котов, 28’. Талалай, 38’. Котик, 65’ — Корян, 15’. Миронов, 24’. Печенин, 26’. Ойеволе, 88’. Эктов, 90’

«Оренбург» имеет в активе 52 и сохраняет первое место в турнирной таблице. «Нефтехимик» набрал 44 очка и занимает пятую строчку.

Календарь и таблица ФНЛ

Московский «Спартак-2» на выезде разгромил «Олимп-Долгопрудный» со счетом 4:1.

Отметим, что в составе обеих команд по одному игроку получили красные карточки.

ФНЛ. 26-й тур Олимп-Долгопрудный — Спартак-2 1:4 (1:2, 0:2) Голы: Петрунин, 9 — в свои ворота (1:0). Оганесян, 21 — с пенальти (1:1). Оганесян, 31 (1:2). Шильцов, 51 (1:3). Шильцов, 77 (1:4)«Олимп-Долгопрудный»: Сычев, Иполе (Ада, 85), Алексеев (Калачев, 46), Сухомлинов, Коваленко, Кутин, Стрельник, Пахомов (Петухов, 66), Сафронов, Тарасенко (Булия, 58), Коротаев«Спартак-2»: Акмурзин, Воропаев (Гуца, 89), Петрунин, Толстопятов, Маркитесов (Муминов, 89), Сунгатулин, Бакалюк, Лайкин, Оганесян, Шильцов (Муталиев, 83), Шитов (Максимчук, 89)Предупреждения: Коваленко, 16’. Алексеев, 21’. Сафронов, 24’. Тарасенко, 33’. Стрельник, 41’. Пахомов, 55’. Кутин, 56’ — Сунгатулин, 35’. Маркитесов, 45’. Гуца, 90’Удаления: Стрельник, 53’ (вторая ж.к). Сунгатулин, 66’ (вторая ж.к)

«Спартак-2» выиграл третий матч подряд и занимает 9-е место в турнирной таблице.

Отметим, что «Металлург» — «Торпедо» и «Факел» — «КАМАЗ» отменены из-за плохого состояния полей.