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    «Нефтехимик» на последней минуте вырвал победу у «Оренбурга»

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    Нижнекамский «Нефтехимик» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 26-го тура чемпионата ФНЛ.

    «Оренбург»
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    «Оренбург»

    Счет перед перерывом открыли гости — отличился Владимир Обухов.

    Но Вагиз Галиулин в концовке матча сравнял счет, а Антон Терехов в компенсированное время принес хозяевам победу.

    ФНЛ. 26-й тур
    Нефтехимик — Оренбург 2:1 (0:1, 2:0)
    Голы: Обухов, 45 (0:1). Галиулин, 82 (1:1). Терехов, 90 (2:1)«Нефтехимик»: Голубев, Ширяев, Шоркин, Калугин (Ситдиков, 74), Котов (Бердников, 74), Талалай, Галиулин, Хубаев, Пруцев, Уридия, Котик (Терехов, 73)«Оренбург»: Гошев, Сиваков, Малых, Гойкович, Печенин (Ойеволе, 75), Ковалев (Прудников, 85), Эктов, Капленко, Миронов, Корян (Титков, 60), Обухов (Фамейе, 85)Предупреждения: Калугин, 23’. Котов, 28’. Талалай, 38’. Котик, 65’ — Корян, 15’. Миронов, 24’. Печенин, 26’. Ойеволе, 88’. Эктов, 90’

    «Оренбург» имеет в активе 52 и сохраняет первое место в турнирной таблице. «Нефтехимик» набрал 44 очка и занимает пятую строчку.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Московский «Спартак-2» на выезде разгромил «Олимп-Долгопрудный» со счетом 4:1.

    Отметим, что в составе обеих команд по одному игроку получили красные карточки.

    ФНЛ. 26-й тур
    Олимп-Долгопрудный — Спартак-2 1:4 (1:2, 0:2)
    Голы: Петрунин, 9 — в свои ворота (1:0). Оганесян, 21 — с пенальти (1:1). Оганесян, 31 (1:2). Шильцов, 51 (1:3). Шильцов, 77 (1:4)«Олимп-Долгопрудный»: Сычев, Иполе (Ада, 85), Алексеев (Калачев, 46), Сухомлинов, Коваленко, Кутин, Стрельник, Пахомов (Петухов, 66), Сафронов, Тарасенко (Булия, 58), Коротаев«Спартак-2»: Акмурзин, Воропаев (Гуца, 89), Петрунин, Толстопятов, Маркитесов (Муминов, 89), Сунгатулин, Бакалюк, Лайкин, Оганесян, Шильцов (Муталиев, 83), Шитов (Максимчук, 89)Предупреждения: Коваленко, 16’. Алексеев, 21’. Сафронов, 24’. Тарасенко, 33’. Стрельник, 41’. Пахомов, 55’. Кутин, 56’ — Сунгатулин, 35’. Маркитесов, 45’. Гуца, 90’Удаления: Стрельник, 53’ (вторая ж.к). Сунгатулин, 66’ (вторая ж.к)

    «Спартак-2» выиграл третий матч подряд и занимает 9-е место в турнирной таблице.

    Отметим, что «Металлург» — «Торпедо» и «Факел» — «КАМАЗ» отменены из-за плохого состояния полей.

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