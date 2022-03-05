«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз, составы, коэффициенты

Карим Бензема Фото: globallookpress.com
«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Камавинга, Каземиро, Модрич, Винисиус, Бензема, Родриго.
Запасные: Лунин, Начо, Вальехо, Марсело, Иско, Себальос, Васкес, Асенсио, Бэйл, Диас, Азар, Йович.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Ле Норман, Досагарат, Горосабель, Сальдуа, Субельдия, Мерино, Ильярраменди, Сильва, Оярсабаль, Исак.
Запасные: Райан, Элустондо, Ухия, Рафинья, Гевара, Альдалур, Субименди, Джуара, Лобете, Мартин, Порту, Сёрлот.
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