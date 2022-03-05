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    «Реал» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы команд

    «Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Реала» и «Реал Сосьедада» на матч 27 тура чемпионата Испании, который начнется в 23:00 по мск.

    Карим Бензема
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    Карим Бензема

    «Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Камавинга, Каземиро, Модрич, Винисиус, Бензема, Родриго.

    Запасные: Лунин, Начо, Вальехо, Марсело, Иско, Себальос, Васкес, Асенсио, Бэйл, Диас, Азар, Йович.

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Ле Норман, Досагарат, Горосабель, Сальдуа, Субельдия, Мерино, Ильярраменди, Сильва, Оярсабаль, Исак.

    Запасные: Райан, Элустондо, Ухия, Рафинья, Гевара, Альдалур, Субименди, Джуара, Лобете, Мартин, Порту, Сёрлот.

    На сайте LiveSport.Ru можно ознакомиться с прогнозом на этот поединок.

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