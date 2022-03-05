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    Каким будет матч «Реалов» в Мадриде?

    «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставки (к. 2.06) на футбол, чемпионат Испании, 5 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Реал Сосьедад»
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    Матч 27 тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» состоится 5 марта на «Сантьяго Бернабеу». Начало в 23:00 мск. «Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Марта 2022 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Реал»

    После 26 туров «Реал» продолжает быть лидером турнира. У него 60 очков и 6 пунктов форы над «Севильей». Сейчас у команды Карло Анчелотти 18 побед, 6 ничьих и 2 поражения.

    «Сливочные» подошли к матчу на мажорной ноте, выиграв 2 последних поединка. Они разгромили «Алавес» (3:0) и победили «Райо Вальекано» (1:0). Серии предшествовала нулевая ничья с «Вильярреалом».

    Коэффициенты матча Реал Мадрид — Реал Сосьедад

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
    •

    Также напомним, что «Реал» участвует в Лиге чемпионов. В 1/8 турнира коллектив противостоит ПСЖ. В первом матче столичный клуб Испании проиграл 0:1.

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    Не сыграют Давид Алаба, Гарет Бэйл, Тони Кроос и Андрей Лунин.

    «Реал Сосьедад»

    Сан-себастьянцы занимают 6 место в таблице с 44 очками и пока что проходят в Лигу конференций. У них 12 побед, 8 ничьих и 6 поражений.

    «Реал Сосьедад» одержал две сухие победы подряд в турнире. Он обыграл «Мальорку» (2:0) и «Осасуну» (1:0). До этого гости не могли выиграть на протяжении трех поединков.

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    • Также отметим, что 24 февраля «Реал Сосьедад» проиграл «Лейпцигу» 1:3 в первом матче 1/16 Лиги Европы.

    Не сыграют Начо Монреаль, Айхен Муньос, Рафинья, Диего Рико, Хосеба Салдуа и Аднан Янузай.

    Прогноз и ставка

    Котировки на игру следующие: 1.64 букмекеры дают на победу «Реала», 5.20 они предлагают на победу «Реал Сосьедада». Ничья оценивается котировкой 4.20.

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    В декабре «Реал» на выезде выиграл со счетом 2:0. Это была третья очная встреча, в которой команды забили на двоих не больше двух голов.

    В общей сложности только один из четырех последних матчей у команд завершался при тотал больше 2.5. На тотал меньше 2.5 можно поставить с коэффициентом 2.06.

    «Реал» не проигрывает «Сосьедаду» в Примере уже 5 матчей. В 3 из 5 встреч он забивал больше гола. Поставить на ИТ 1 больше 1.5 можно с котировкой 1.68. Это в том случае, если отдается предпочтение именно результативному варианту развития событий.

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    «Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. Каким будет матч «Реалов» в Мадриде?
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