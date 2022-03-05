Матч 27 тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Реал Сосьедадом» состоится 5 марта на «Сантьяго Бернабеу». Начало в 23:00 мск. «Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

После 26 туров «Реал» продолжает быть лидером турнира. У него 60 очков и 6 пунктов форы над «Севильей». Сейчас у команды Карло Анчелотти 18 побед, 6 ничьих и 2 поражения.

«Сливочные» подошли к матчу на мажорной ноте, выиграв 2 последних поединка. Они разгромили «Алавес» (3:0) и победили «Райо Вальекано» (1:0). Серии предшествовала нулевая ничья с «Вильярреалом».

Коэффициенты матча Реал Мадрид — Реал Сосьедад 1 1.60 X 4.15 2 5.50 Ставка

Также напомним, что «Реал» участвует в Лиге чемпионов. В 1/8 турнира коллектив противостоит ПСЖ. В первом матче столичный клуб Испании проиграл 0:1.

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Не сыграют Давид Алаба, Гарет Бэйл, Тони Кроос и Андрей Лунин.

«Реал Сосьедад»

Сан-себастьянцы занимают 6 место в таблице с 44 очками и пока что проходят в Лигу конференций. У них 12 побед, 8 ничьих и 6 поражений.

«Реал Сосьедад» одержал две сухие победы подряд в турнире. Он обыграл «Мальорку» (2:0) и «Осасуну» (1:0). До этого гости не могли выиграть на протяжении трех поединков.

Также отметим, что 24 февраля «Реал Сосьедад» проиграл «Лейпцигу» 1:3 в первом матче 1/16 Лиги Европы.

Не сыграют Начо Монреаль, Айхен Муньос, Рафинья, Диего Рико, Хосеба Салдуа и Аднан Янузай.

Прогноз и ставка

Котировки на игру следующие: 1.64 букмекеры дают на победу «Реала», 5.20 они предлагают на победу «Реал Сосьедада». Ничья оценивается котировкой 4.20.

В декабре «Реал» на выезде выиграл со счетом 2:0. Это была третья очная встреча, в которой команды забили на двоих не больше двух голов.

В общей сложности только один из четырех последних матчей у команд завершался при тотал больше 2.5. На тотал меньше 2.5 можно поставить с коэффициентом 2.06.

«Реал» не проигрывает «Сосьедаду» в Примере уже 5 матчей. В 3 из 5 встреч он забивал больше гола. Поставить на ИТ 1 больше 1.5 можно с котировкой 1.68. Это в том случае, если отдается предпочтение именно результативному варианту развития событий.