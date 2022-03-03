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    Клопп: Игра с «Норвичем» вышла тяжелой

    Футбол Футбол Англии Кубок Англии Ливерпуль Норвич
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Норвичем» (2:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Это была тяжелая игра, как мы и ожидали. Было 10 замен, поэтому понадобилось немного времени, чтобы адаптироваться. "Норвич" снова начал интенсивно, как и в матче премьер-лиги. Минут через 15 мы успокоили игру, показали очень хороший футбол и забили хорошие голы. "Ливерпуль" контролировал игру.

    Это была лучшая игра, которую Такуми провел за "Ливерпуль". Он провел суперигру и представлял постоянную угрозу. Я рад, что он произвел впечатление. Без него мы бы не вышли в четвертьфинал, без него мы бы не вышли в финал Кубка карабао. Супер парень», — цитирует Клоппа ВВС.

    Соперник «Ливерпуля» по 1/4 финала определится в результате жеребьевки.

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