«Лацио» — «Наполи»: счет матча 1:2, обзор голов

Счет в матче на 62-й минуте открыли гости. Элмас Эльиф сместился в центр с правой половины поля и выполнил передачу к радиусу штрафной площади, а Инсинье в касание пробил точно в правый угол ворот. Мяч полетел низом, Стракоша ничего не мог поделать.
На 88-й минуте римляне отыгрались. Ди Лоренцо на левом фланге нарушил правила против Дзаккаиньи. Луис Альберто со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил в центр радиуса штрафной, а уже оттуда Педро в касание здорово пробил в левый угол ворот.
А на четвертой добавленной минуте Элмас сместился в радиус штрафной площади с правого фланга и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, где был Инсинье. Лоренцо вернул мяч в радиус штрафной площади, а оттуда в касание прицельно под левую штангу пробил Фабиан Руис.
«Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А — 57 очков, «Лацио» — 7-е и 43 очка.