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    «Наполи» вырвал выездную победу у «Лацио»

    «Лацио» — «Наполи»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Римский «Лацио» потерпел домашнее поражение от «Наполи» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Италии.

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    Счет в матче на 62-й минуте открыли гости. Элмас Эльиф сместился в центр с правой половины поля и выполнил передачу к радиусу штрафной площади, а Инсинье в касание пробил точно в правый угол ворот. Мяч полетел низом, Стракоша ничего не мог поделать.

    На 88-й минуте римляне отыгрались. Ди Лоренцо на левом фланге нарушил правила против Дзаккаиньи. Луис Альберто со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы мяч отскочил в центр радиуса штрафной, а уже оттуда Педро в касание здорово пробил в левый угол ворот.

    А на четвертой добавленной минуте Элмас сместился в радиус штрафной площади с правого фланга и выполнил передачу на левый угол штрафной площади, где был Инсинье. Лоренцо вернул мяч в радиус штрафной площади, а оттуда в касание прицельно под левую штангу пробил Фабиан Руис.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Наполи 1:2
    Голы: 0:1 Лоренцо Инсинье (62'), 1:1 Педро Родригес (88'), 1:2 Фабиан Руис (90 + 4') Лацио: Томас Стракоша, Адам Марушич, Луис Фелипе, Патрисио Габбарон (Франческо Ачерби, 84'), Штефан Раду (Эльсеид Хюсай, 72'), Сергей Милинкович-Савич, Лукас Лейва (Тома Башич, 84'), Луис Альберто, Фелипе Андерсон (Педро Родригес, 65'), Чиро Иммобиле, Маттиа Цаканьи Наполи: Виктор Осимхен, Лоренцо Инсинье, Пётр Зелиньски (Элиф Элмас, 57'), Маттео Политано (Адам Уна, 81'), Диего Демме (Станислав Лоботка, 81'), Фабиан Руис, Мариу Руй, Калиду Кулибали, Амир Ррахмани, Джованни Ди Лоренцо, Давид Оспина Предупреждения: Штефан Раду (71'), Чиро Иммобиле (79'), Маттиа Цаканьи (82'), Мариу Руй (90 + 3')

    «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А — 57 очков, «Лацио» — 7-е и 43 очка.

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