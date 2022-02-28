Хендерсон прокомментировал победе в Кубке лиги

Полузащитник «Ливерпуля»поделился эмоциями после победы над «Челси» в финале Кубка английской лиги (0:0, 11:10 — по пенальти).

«Это было потрясающе. Выигрывать трофеи в нашем клубе — это нечто особенное. Всегда сложно, когда дело доходит до пенальти.

Последний раз мы выигрывали этот трофей 10 лет назад — с ума сойти! Это был действительно особенный день. Вы никогда не должны принимать как должное то, что играете за этот клуб.

Болельщики заслужили эту победу, надеюсь, она придаст нам сил на остаток сезона», — приводит слова Хендерсона BBC Sport.

«Ливерпуль» в девятый раз выиграл Кубок английской лиги, установив тем самым новый рекорд.