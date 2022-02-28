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    Агент Миранчука сообщил о состоянии здоровья полузащитника

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Аталанта
    Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о состоянии здоровья футболиста.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Лёша в полном порядке. Готов играть, он восстановился. В заявке на сегодняшний матч "Аталанты", — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом "Чемпионата".

    Ранее Миранчук повредил заднюю поверхность бедра. В последний раз 26-летний футболист выходил на поле 22 января 2022 года в матче 23-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 с римским "Лацио" (0:0).

    Всего в нынешнем сезоне российский полузащитник в 16 матчах во всех турнирах забил гол и отдал три результативные передачи. Соглашение Миранчука с итальянским клубом истекает в 2024 году.

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