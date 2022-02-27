В «Спартаке» назвали приоритетный город для проведения матча ЛЕ с «Лейпцигом»

Глава пресс-службы «Спартака»рассказал о приоритетном варианте проведения домашнего матча клуба в 1/8 финала Лиги Европы с

Напомним, что УЕФА из-за конфликта России и Украины запретил российским клубам проводить домашние матчи на территории России.

«Приоритетный вариант проведения матча с "Лейпцигом" — Баку. Прорабатываем этот вариант с коллегами из УЕФА. В начале недели ждем конкретики», — цитирует Зеленова Sport24.

Первый матч в 1/8 финала против «Лейпцига» «Спартак» проведет 10 марта — в Германии.

Ответная игра 17 марта должна была состояться в Москве, но по решению УЕФА место будет определено позже.