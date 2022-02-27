Хендерсон: «Ливерпуль» отдаст все, чтобы победить «Челси» в финале Кубка лиги

Полузащитник «Ливерпуля»поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Челси».

«Мы поработали над разными аспектами за последние годы, и действительно хорошо действовали по ходу игр. Думаю, по ходу нынешнего сезона мы становились все сильнее и сильнее.

Приближаемся к концу сезона. Надеюсь, сможем продолжить и начнем в это воскресенье. Встреча с "Челси" имеет огромное значение для нас. "Ливерпулю" нужно брать трофеи. Мы отдадим все, чтобы победить "Челси" в финале Кубка лиги. Знаем, что легко не будет», — цитирует Хендерсона The Telegraph.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 27 февраля, и начнется в 19:30 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.