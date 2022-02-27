Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — ЦСКАВаноли начал с поражения. «Спартак» проиграл первое дерби при новом тренере
  • 08:49
    • Надаль — победитель турнира в Акапулько
  • 08:17
    • Махачев нокаутировал американца Грина в главном бою турнира UFC Vegas 49
  • 01:15
    • ПСЖ обыграл «Сент-Этьен», у Мбаппе два гола и ассист
  • 00:58
    • Дубль Лоди принес «Атлетико» победу над «Сельтой»
  • 20:57
    • ЦСКА обыграл «Спартак» в столичном дерби на «Открытие Арене»
    Все новости спорта

    Хендерсон: «Ливерпуль» отдаст все, чтобы победить «Челси» в финале Кубка лиги

    Футбол Футбол Англии Кубок Лиги Ливерпуль Челси
    Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Челси».

    Джордан Хендерсон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джордан Хендерсон

    «Мы поработали над разными аспектами за последние годы, и действительно хорошо действовали по ходу игр. Думаю, по ходу нынешнего сезона мы становились все сильнее и сильнее.

    Приближаемся к концу сезона. Надеюсь, сможем продолжить и начнем в это воскресенье. Встреча с "Челси" имеет огромное значение для нас. "Ливерпулю" нужно брать трофеи. Мы отдадим все, чтобы победить "Челси" в финале Кубка лиги. Знаем, что легко не будет», — цитирует Хендерсона The Telegraph.

    Матч «Челси» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 27 февраля, и начнется в 19:30 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» возьмет Кубок лиги?
  • «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Голы влетят в обе стороны
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Севильское дерби останется за «нервионцами»
  • «Севилья» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 27 февраля
  • Сегодня в 18:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Севилья — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.37
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Партизан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Ванкувер
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Коламбус — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  3.75
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры