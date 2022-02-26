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    «Нижний Новгород» с минимальным счетом обыграл «Урал»

    «Нижний Новгород» — «Урал»: счет матча 1:0, обзор гола

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    «Нижний Новгород» на своем поле победил «Урал» в домашнем матче 19-го тура чемпионата России со счетом 1:0.

    «Нижний Новгород»
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    «Нижний Новгород»

    Единственный мяч в составе нижегородцев на 78-й минуте встречи забил с пенальти Николай Калинский.

    «Урал» завершал матч вдевятером. На 55-й минуте за два предупреждения был удален Кирилл Колесниченко, а на 77-й минуте прямую красную карточку получил Лео Гогличидзе.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Нижний Новгород — Урал 1:0
    Гол: 1:0 Nikolay Kalinskiy (пенальти) (78') Нижний Новгород: Артур Нигматуллин, Viktor Aleksandrov, Кирилл Гоцук, Денис Ткачук, Алексей Козлов (Ibrokhimhalil Yoldoshev, 18'), Lars Olden Larsen, Nikita Kakkoev (Сильвестр Игбун, 74'), Nikolay Kalinskiy, Дмитрий Стоцкий, Richie Ennin (Павел Карасев, 90'), Milson Урал: Эрик Космин Бикфалви (Чингиз Магомадов, 82'), Андрей Егорычев (Yuri Zheleznov, 87'), Рамазан Гаджимурадов (Алексей Евсеев, 72'), Leo Goglichidze, Рафал Аугустыняк, Даниэль Мишкич (Вячеслав Подберёзкин, 87'), Kirill Kolesnichenko, Алексей Герасимов, Ivan Kuzmichev, Артём Мамин, Илья Помазун Предупреждения: Kirill Kolesnichenko (38'), Андрей Егорычев (45 + 1'), Kirill Kolesnichenko (56'), Viktor Aleksandrov (66'), Ivan Kuzmichev (79'), Артём Мамин (90 + 1'), Илья Помазун (90 + 4') Удаление: Leo Goglichidze (77')

    «Нижний Новгород» набрал 22 очка и занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Урала» 19 очков и 12-я позиция.

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