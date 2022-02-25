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    Семак: На сегодня «Бетис» просто сильнее «Зенита»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от «Бетиса».

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    В ответном матче 1/16 финала ЛЕ команды сыграли вничью в Испании — 0:0. Первая игра в Петербурге завершилась победой «Бетиса» — 3:2.

    «Это игра, это футбол. Думаю, ребята отдали все силы ради победы. Старались, играли активно и агрессивно. Но, к сожалению, для того, чтобы побеждать, надо забивать. Те моменты, которые у нас были, не засчитанный гол… Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может, но значит, на сегодня "Бетис" сильнее, они идут дальше.

    "Бетис" — сильная команда, победить их на выезде не так и просто. Повторюсь, на сегодняшний момент они сильнее. Мы старались, считаю, сделали все, что могли в матче», — сказал Семак в интервью «Матч ТВ».

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