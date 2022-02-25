Семак: На сегодня «Бетис» просто сильнее «Зенита»

Главный тренер «Зенита»прокомментировал вылет команды из Лиги Европы от «Бетиса».

В ответном матче 1/16 финала ЛЕ команды сыграли вничью в Испании — 0:0. Первая игра в Петербурге завершилась победой «Бетиса» — 3:2.

«Это игра, это футбол. Думаю, ребята отдали все силы ради победы. Старались, играли активно и агрессивно. Но, к сожалению, для того, чтобы побеждать, надо забивать. Те моменты, которые у нас были, не засчитанный гол… Могли рассчитывать на более приемлемый результат. Никаких вопросов к команде быть не может, но значит, на сегодня "Бетис" сильнее, они идут дальше.

"Бетис" — сильная команда, победить их на выезде не так и просто. Повторюсь, на сегодняшний момент они сильнее. Мы старались, считаю, сделали все, что могли в матче», — сказал Семак в интервью «Матч ТВ».