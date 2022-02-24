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    «Шальке» убирает логотип «Газпрома» с игровой формы

    Футбол Шальке 04
    Гельзенкирхенский «Шальке» объявил, что клуб решил убрать с формы команды логотип генерального спонсора — российской компании «Газпром».

    «Шальке» убирает логотип «Газпрома»
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    «Шальке» убирает логотип «Газпрома»

    «Учитывая события последних дней, "Шальке" принял решение убрать с футболок логотип своего главного спонсора — "Газпрома". Этот шаг согласован с представительством компании в Германии. Вместе этого на футболках появится надпись "Шальке-04".», — сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте

    После 23 сыгранных матчей во второй немецкой Бундеслиге «Шальке» занимает пятую строчку турнирной таблицы, набрав 40 очков. «Вердер», который идёт на первом месте, набрал 42 очка.

    Ранее немецкое издание Bild объявило, что будет закрывать логотип «Газпрома» на форме «Шальке» надписью «Свободу Украине».

    Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения «спецоперации» в Донбассе. По требованию Роскомнадзора российские СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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