Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юри АльбертоПодводим итоги. Топ зимних трансферов РПЛ
  • 22:09
    • «Атлетико» — «Ман Юнайтед»: составы на матч 1/8 Лиги чемпионов
  • 22:20
    • «Бенфика» и «Аякс» назвали составы на матч Лиги чемпионов
  • 20:35
    • ISU сократит количество компонентов в фигурном катании и изменит критерии их оценки
  • 17:27
    • Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Дубае
    Все новости спорта

    Семак: Участие Караваева в матче с «Бетисом» под вопросом

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Зенит Футбол России Лига Европы Футбол Испании Бетис
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что защитник Вячеслав Караваев может пропустить ответный стыковой матч плей-офф Лиги Европы с «Бетисом».

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Времени определиться с составом не так много осталось, но есть шансы как у Одоевского, так и у Кержакова. Посмотрим, думаю, что у каждого есть свои плюсы в завтрашнем матче. Думаю, уже завтра с утра решение примем.

    Юри Алберто адаптируется. Хорошо работает, старается. Шанс у него есть. Что касается тех, кто не сыграет, то Ловрен продолжает восстанавливаться, Алип — не заявлен, у Караваева есть небольшие проблемы. Сегодня мы его проверим, протестируем, сможет ли он завтра готовиться к матчу или нет.

    Крицюк начал тренироваться с нами в Марбелье, сейчас он отправился на диагностику. Доктор, который его оперировал, посмотрит, как идет процесс реабилитации, чтобы подкорректировать программу, которая у него есть.

    Ракицкий готов. Участие Караваева под вопросом. У него небольшие проблемы. У нас есть еще один день, чтобы принять решение, кто будет играть. Посмотрим, но думаю, что, скорее всего, он будет готовиться к матчу», — приводит слова тренера Sport24.

    В первой игре «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Бетису» со счетом 2:3. Ответный матч пройдет 24 февраля в Севилье, начало игры — в 23:00 мск. Прогноз можно прочитать здесь.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» одолеть «матрасников» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Бенфика» устроит сенсацию в первом матче с «Аяксом»?
  • «Бенфика» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 3.28
    •
  • «Ливерпуль» учинит разгром «Лидсу»?
  • «Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бетис — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торонто — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры