Семак: Участие Караваева в матче с «Бетисом» под вопросом

Главный тренер «Зенита»сообщил, что защитникможет пропустить ответный стыковой матч плей-офф Лиги Европы с

«Времени определиться с составом не так много осталось, но есть шансы как у Одоевского, так и у Кержакова. Посмотрим, думаю, что у каждого есть свои плюсы в завтрашнем матче. Думаю, уже завтра с утра решение примем.

Юри Алберто адаптируется. Хорошо работает, старается. Шанс у него есть. Что касается тех, кто не сыграет, то Ловрен продолжает восстанавливаться, Алип — не заявлен, у Караваева есть небольшие проблемы. Сегодня мы его проверим, протестируем, сможет ли он завтра готовиться к матчу или нет.

Крицюк начал тренироваться с нами в Марбелье, сейчас он отправился на диагностику. Доктор, который его оперировал, посмотрит, как идет процесс реабилитации, чтобы подкорректировать программу, которая у него есть.

Ракицкий готов. Участие Караваева под вопросом. У него небольшие проблемы. У нас есть еще один день, чтобы принять решение, кто будет играть. Посмотрим, но думаю, что, скорее всего, он будет готовиться к матчу», — приводит слова тренера Sport24.

В первой игре «Зенит» в Санкт-Петербурге проиграл «Бетису» со счетом 2:3. Ответный матч пройдет 24 февраля в Севилье, начало игры — в 23:00 мск. Прогноз можно прочитать здесь.