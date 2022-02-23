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    Иванов: Оцениваю работу «Урала» в трансферное окно как хорошую

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    Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги зимнего трансферного окна для своей команды.

    Григорий Иванов
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    Григорий Иванов

    Зимой в команду пришли полузащитники Александр Юшин, Лука Цулукидзе и Олег Шатов.

    «Нормально оценю работу клуба в зимнее трансферное окно, посмотрим, сезон покажет, сейчас всех, кого хотели, взяли, пока довольны. Дай бог, чтобы ребята закрепились, сыгрались.

    В трансферной кампании нельзя быть всегда удовлетворенным полностью, так что есть какое-то сожаление, что кого-то не смогли пригласить. Но так и должно быть.

    Для нас не существует понятия "трансферное окно", селекция проводится круглогодично. Сейчас уже будем готовиться к летнему трансферному окну, будем смотреть, кто нам нужен.

    Сейчас оценю нашу работу в трансферное окно как хорошую», — цитирует Иванова ТАСС.

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