Иванов: Оцениваю работу «Урала» в трансферное окно как хорошую

Президент «Урала»подвел итоги зимнего трансферного окна для своей команды.

Зимой в команду пришли полузащитники Александр Юшин, Лука Цулукидзе и Олег Шатов.

«Нормально оценю работу клуба в зимнее трансферное окно, посмотрим, сезон покажет, сейчас всех, кого хотели, взяли, пока довольны. Дай бог, чтобы ребята закрепились, сыгрались.

В трансферной кампании нельзя быть всегда удовлетворенным полностью, так что есть какое-то сожаление, что кого-то не смогли пригласить. Но так и должно быть.

Для нас не существует понятия "трансферное окно", селекция проводится круглогодично. Сейчас уже будем готовиться к летнему трансферному окну, будем смотреть, кто нам нужен.

Сейчас оценю нашу работу в трансферное окно как хорошую», — цитирует Иванова ТАСС.