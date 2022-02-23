Фонте: Мы в состоянии обыграть «Челси» перед лицом наших болельщиков

Капитан «Лилля»прокомментировал выездное поражение от(0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Когда выступаешь на таком уровне, не стоит легко расставаться с мячом, так как соперник такими моментами постараются воспользоваться. Мы были в игре, у нас были моменты...

В таких играх нужно забивать. Мы должны играть более эффективно, быть агрессивнее, когда владеем мячом. У "Челси" было два голевых момента, и оба они были реализованы.

Мы играли в соответствии с планом, но при этом ошибались. Теряли мячи на ключевых участках поля. Когда подобное случается, приходится тяжело.

Сейчас нужно посмотреть, в чем мы можем прибавить. Впереди ответный матч перед лицом наших болельщиков, и мы в состоянии обыграть "Челси"!», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.