Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Канте стал героем матча«Челси» и без Лукаку показал «Лиллю» разницу в классе
  • 17:27
    • Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Дубае
  • 16:16
    • Агент хавбека «Лестера» Менди: «Спартак» и ЦСКА к нам не обращались
  • 15:44
    • Российские лыжницы завоевали серебро в эстафете на юниорском ЧМ
    Все новости спорта

    Фонте: Мы в состоянии обыграть «Челси» перед лицом наших болельщиков

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лилль Футбол Франции Челси Футбол Англии Лига чемпионов
    Капитан «Лилля» Жозе Фонте прокомментировал выездное поражение от «Челси» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Жозе Фонте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Жозе Фонте

    «Когда выступаешь на таком уровне, не стоит легко расставаться с мячом, так как соперник такими моментами постараются воспользоваться. Мы были в игре, у нас были моменты...

    В таких играх нужно забивать. Мы должны играть более эффективно, быть агрессивнее, когда владеем мячом. У "Челси" было два голевых момента, и оба они были реализованы.

    Мы играли в соответствии с планом, но при этом ошибались. Теряли мячи на ключевых участках поля. Когда подобное случается, приходится тяжело.

    Сейчас нужно посмотреть, в чем мы можем прибавить. Впереди ответный матч перед лицом наших болельщиков, и мы в состоянии обыграть "Челси"!», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «МЮ» одолеть «матрасников» в Мадриде?
  • «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Бенфика» устроит сенсацию в первом матче с «Аяксом»?
  • «Бенфика» — «Аякс». Прогноз и ставки
  • 3.28
    •
  • «Ливерпуль» учинит разгром «Лидсу»?
  • «Ливерпуль» — «Лидс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.38
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бернли — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.76
  • Прогноз на матч Наполи — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Бетис — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торонто — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры