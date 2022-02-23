Адвокат: Шансы пройти в следующий раунд Лиги Европы у «Зенита» по-прежнему неплохие

Бывший главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между питерцами и «Бетисом».

«Пусть "Зенит" и проиграл домашний матч "Бетису", шансы пройти в следующий раунд Лиги Европы по-прежнему неплохие. Если бы мы говорили об этом матче год назад, то все было бы гораздо хуже. А теперь правило гостевого гола отменили, поэтому интрига жива.

"Бетис" — очень серьезный соперник для любой из команд. "Зениту" надо выдать лучший матч сезона, чтобы порадовать своих болельщиков», — цитирует Адвоката Sport24.

Матч «Бетис» — «Зенит» состоится 24 февраля. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.