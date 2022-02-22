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    Тухель: Все мы знаем, что французский футбол очень силовой

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Все мы знаем, что французский футбол очень силовой. Тамошние футболисты очень сильны физически, смело идут в обыгрыш один на один, дисциплинированно действуют с мячом. "Лилль" подходит к этой игре в статусе андердога. Для нас ситуация стандартна: мы с уважением относимся к игре, уважаем соперника и готовимся к поединку в обычном режиме.

    Есть уже целая история с тем, что у нападающих в "Челси" возникают проблемы. Это действительно не самое простое место в мире для форвардов. В моем понимании, "Челси" — команда с надежной обороной, физически сильная, со своим подходом к официальным матчам.

    Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне. Хотим быть физически мощным, трудолюбивым коллективом, в котором есть место не только технике. Таков наш вид спорта. Мы продолжим играть командно, с верой в себя. Это наше видение футбола», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

    Матч «Челси» — «Лилль» состоится 22 февраля. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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