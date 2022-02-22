Тухель: Все мы знаем, что французский футбол очень силовой

Главный тренер «Челси»поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем».

«Все мы знаем, что французский футбол очень силовой. Тамошние футболисты очень сильны физически, смело идут в обыгрыш один на один, дисциплинированно действуют с мячом. "Лилль" подходит к этой игре в статусе андердога. Для нас ситуация стандартна: мы с уважением относимся к игре, уважаем соперника и готовимся к поединку в обычном режиме.

Есть уже целая история с тем, что у нападающих в "Челси" возникают проблемы. Это действительно не самое простое место в мире для форвардов. В моем понимании, "Челси" — команда с надежной обороной, физически сильная, со своим подходом к официальным матчам.

Мы требуем от форвардов много внимания уделять обороне. Хотим быть физически мощным, трудолюбивым коллективом, в котором есть место не только технике. Таков наш вид спорта. Мы продолжим играть командно, с верой в себя. Это наше видение футбола», — цитирует Тухеля официальный сайт УЕФА.

Матч «Челси» — «Лилль» состоится 22 февраля. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.