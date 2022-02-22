Ветеран ЦСКА высказался о новичке Гбамене

Бывший футболист ЦСКАподелился мнением о новичке армейской команды, который перешёл из «Эвертона» на правах аренды.

«Человек восемь игр за два года сыграл. Даже бесплатно не стоило брать такого футболиста. Агенты суют нам непонятно кого, калек. Березуцкий в этом участвует или кто? Гинер делал в свое время точечную закупку. А сейчас набрали второсортных игроков: двух гвардейцев, сидящих на желтых карточках, и больных каких-то», — цитирует Пономарева «Спорт-экспресс».

Ивуарийский футболист заключил арендное соглашение с российской командой до окончания текущего сезона. Сообщалось, что у ЦСКА не будет права выкупа контракта 26-летнего игрока.

В текущем розыгрыше АПЛ Гбамин принял участие в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями.