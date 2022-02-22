Ветеран ЦСКА высказался о новичке Гбамене

Жан-Филипп Гбамин Фото: globallookpress.com
«Человек восемь игр за два года сыграл. Даже бесплатно не стоило брать такого футболиста. Агенты суют нам непонятно кого, калек. Березуцкий в этом участвует или кто? Гинер делал в свое время точечную закупку. А сейчас набрали второсортных игроков: двух гвардейцев, сидящих на желтых карточках, и больных каких-то», — цитирует Пономарева «Спорт-экспресс».
Ивуарийский футболист заключил арендное соглашение с российской командой до окончания текущего сезона. Сообщалось, что у ЦСКА не будет права выкупа контракта 26-летнего игрока.
В текущем розыгрыше АПЛ Гбамин принял участие в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями.