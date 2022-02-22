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    «Химки» объявили о переходе Григалавы

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    Центральный защитник Гиа Григалава продолжит карьеру в подмосковных «Химках».

    Гиа Григалава
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    Гиа Григалава

    Грузинский футболист внесен в заявку команды. В «Химках» Григалава будет играть под 88-м номером.

    В России 32-летний защитник известен также по выступлению за «Ростов», «СКА Ростов-на-Дону», «Москву», «Волгу», «Крылья Советов» «Анжи», а также кипрские клубы «Пафос» и «Этникос».

    Последним клубом защитника был тульский «Арсенал», в составе которого он провёл четыре сезона.

    Также на его счету более 30 матчей за национальную сборную Грузии.
    «Химки» после 18-ти туров набрали 14 очков и занимает последнее 16-е место.

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