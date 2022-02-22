Тренер «Лилля»: Никто не ожидал, что мы выиграем группу ЛЧ

Главный тренер «Лилля»высказался о предстоящем матче с «Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«У нас был трудный старт в Лиге чемпионов. Никто не ожидал, что мы займём первое место в группе, но мы превзошли ожидания. Матч с действующим победителем — это дополнительный шаг для нас. Это огромный вызов.

Наши игроки привыкли к матчам такого уровня, они очень опытны. Мы хорошо подготовились, теперь осталось сыграть. Нужно помнить, что привело нас сюда, и сыграть так, как умеем», — цитирует Гурвеннека официальный сайт УЕФА.

Матч «Челси» — «Лилль» состоится 22 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало в 23:00 мск. Прогноз можно прочитать здесь.