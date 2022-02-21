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    Романцев: Миссия «Зенита» не невыполнима. Оборона «Бетиса» не из разряда непроходимых

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    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что «Зенит» способен обыграть испанский «Бетис» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Олег Романцев
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    Олег Романцев

    В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» в Санкт-Петербурге со счетом 3:2.

    «С учетом того, что забитые в гостях голы теперь оцениваются одинаково, победная миссия "Зенита" не представляется невыполнимой. К тому же оборона "Бетиса", как выяснилось, не из разряда непроходимых.

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    • Надеюсь, домашняя неудача даст толчок для выхода на игровой уровень, которым команда Семака блеснула в середине первого тайма. "Зенит" только споткнулся, а не упал!», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

    Матч «Бетис» — «Зенит» пройде 24 февраля в Севилье.

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