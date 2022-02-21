Романцев: Миссия «Зенита» не невыполнима. Оборона «Бетиса» не из разряда непроходимых

Бывший главный тренер «Спартака»считает, чтоспособен обыграть испанскийв ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

В первом матче «Бетис» выиграл у «Зенита» в Санкт-Петербурге со счетом 3:2.

«С учетом того, что забитые в гостях голы теперь оцениваются одинаково, победная миссия "Зенита" не представляется невыполнимой. К тому же оборона "Бетиса", как выяснилось, не из разряда непроходимых.

Надеюсь, домашняя неудача даст толчок для выхода на игровой уровень, которым команда Семака блеснула в середине первого тайма. "Зенит" только споткнулся, а не упал!», — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Матч «Бетис» — «Зенит» пройде 24 февраля в Севилье.