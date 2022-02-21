Клопп: Мы по-прежнему в четырех соревнованиях, такого никогда еще не было

Главный тренер «Ливерпуля»удивлен, что команда до сих пор выступает в четырех турнирах.

«Мы по-прежнему в четырех соревнованиях, такого никогда еще не было. Это совершенно поразительно, и мы наслаждаемся моментом. Пусть он продлится как можно дольше, поскольку это будет означать, что мы должны будем провести много матчей — а их мы любим больше всего.

Я ожидаю, что парни прислушаются к моим словам о том, что наш следующий матч — это наш самый важный матч», — цитирует Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает 2 место в АПЛ, находится в 1/8 Лиги чемпионов и Кубка Англии, а также в финале Кубка лиги.