Анчелотти: Первый тайм против «Алавеса» был сложным

Главный тренер «Реала»подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:0).

«Нам нужна была такая игра. Первый тайм был сложным, в последней трети тайма не хватало качества и подвижности. Я сказал об этом в перерыве, и во втором тайме все изменилось. После неудачного матча во вторник болельщики сегодня увидели реакцию на поражение, и это хорошо.

Никто не был доволен первым таймом. Нам нужно было сделать больше, и болельщики это оценили — вторым таймом они остались довольны. Соперники сильно давят в первом тайме, а во втором сбавляют обороты, и мы чувствуем себя лучше», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «сливочных».

Команда Карло Анчелотти набрала 57 очков и продолжает лидировать в Ла Лиге, опережая идущую второй «Севилью» на семь очков.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Алавес» с 20 очками остался на 19-й позиции.