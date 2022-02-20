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    Анчелотти: Первый тайм против «Алавеса» был сложным

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча 25-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:0).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Нам нужна была такая игра. Первый тайм был сложным, в последней трети тайма не хватало качества и подвижности. Я сказал об этом в перерыве, и во втором тайме все изменилось. После неудачного матча во вторник болельщики сегодня увидели реакцию на поражение, и это хорошо.

    Никто не был доволен первым таймом. Нам нужно было сделать больше, и болельщики это оценили — вторым таймом они остались довольны. Соперники сильно давят в первом тайме, а во втором сбавляют обороты, и мы чувствуем себя лучше», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «сливочных».

    Команда Карло Анчелотти набрала 57 очков и продолжает лидировать в Ла Лиге, опережая идущую второй «Севилью» на семь очков.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Алавес» с 20 очками остался на 19-й позиции.

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