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    «Челси» вырвал победу у «Кристал Пэласа»

    «Кристал Пэлас» — «Челси»: счет матча 0:0

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    Лондонский «Челси» одержал выездную победу над «Кристал Пэласом» (1:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

    «Челси»
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    «Челси»

    На 89-й минуте матча Алонсо с левого фланга навесил в штрафную хозяев. Митчелл допустил позиционную ошибку и не смог сыграть на выносе, пропустив мяч на уже неприкрытого Зиеша, который ударом в упор не оставил никаких шансов Батлэнду.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Кристал Пэлас — Челси 0:1
    Гол: 0:1 Хаким Зиеш (89') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта (Джек Батлэнд, 46'), Натаниэл Клайн, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур (Жан-Филипп Матета, 90'), Джордан Айю (Эберечи Эзе, 85'), Майкл Олисе, Джеффри Шлупп, Уилфрид Заха Челси: Кай Хаверц, Ромелу Лукаку, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 74'), Н’Голо Канте (Матео Ковачич, 74'), Маланг Сарр (Маркос Алонсо, 74'), Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен, Эдуард Менди Предупреждения: Маланг Сарр (63'), Майкл Олисе (68'), Кай Хаверц (90 + 2'), Кристиан Пулишич (90 + 3')

    Подопечные Томаса Тухеля закрепились на третьем месте в таблице с 50-ю очками. «Кристал Пэлас» остался на 13-й строчке с 26-ю баллами.

    Календарь и таблица АПЛ

    В параллельном матче «Саутгемптон» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» — 2:0.

    Счет на 52-й минуте открыл шотландский хавбек Стюарт Армстронг. Ромеу прорвался по флангу и сделал пас в центр, Адамс отдал дальше на Армстронга, который технично уложил мяч в ближний угол ворот.

    А на 84-й минуте победную точку поставил ирландский форвард Шейн Лонг. Ливраменто забежал по флангу и навесил во вратарскую, Шейн опередил Коулмана и головой переправил мяч в дальний угол.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Саутгемптон — Эвертон 2:0
    Голы: 1:0 Стюарт Армстронг (52'), 2:0 Шейн Патрик Лонг (84') Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Валентино Ливраменто, Ян Беднарек, Мохаммед Салису, Кайл Уолкер-Питерс, Стюарт Армстронг (Мусса Дженепо, 90'), Джеймс Уорд-Праус, Ориоль Ромеу Видаль, Мохамед Эльюнуссип, Armando Broja (Шейн Патрик Лонг, 83'), Че Адамс (Адам Армстронг, 90') Эвертон: Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Энтони Гордон (Деле Алли, 75'), Donny Van De Beek, Аллан (Андре Гомеш, 46'), Алекс Айуоби (Эндрос Таунсенд, 65'), Джонджо Кенни, Майкл Кин, Мэйсон Холгейт, Шеймус Коулман, Джордан Пикфорд Предупреждения: Аллан (15'), Доминик Калверт-Льюин (40')
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