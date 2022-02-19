«Кристал Пэлас» — «Челси»: счет матча 0:0

Лондонский «Челси»
одержал выездную победу над «Кристал Пэласом»
(1:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии.
На 89-й минуте матча Алонсо с левого фланга навесил в штрафную хозяев. Митчелл допустил позиционную ошибку и не смог сыграть на выносе, пропустив мяч на уже неприкрытого Зиеша, который ударом в упор не оставил никаких шансов Батлэнду.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Кристал Пэлас — Челси 0:1
Гол: 0:1 Хаким Зиеш (89')
Кристал Пэлас: Висенте Гуайта (Джек Батлэнд, 46'), Натаниэл Клайн, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур (Жан-Филипп Матета, 90'), Джордан Айю (Эберечи Эзе, 85'), Майкл Олисе, Джеффри Шлупп, Уилфрид Заха
Челси: Кай Хаверц, Ромелу Лукаку, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 74'), Н’Голо Канте (Матео Ковачич, 74'), Маланг Сарр (Маркос Алонсо, 74'), Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен, Эдуард Менди
Предупреждения: Маланг Сарр (63'), Майкл Олисе (68'), Кай Хаверц (90 + 2'), Кристиан Пулишич (90 + 3')
Подопечные Томаса Тухеля закрепились на третьем месте в таблице с 50-ю очками. «Кристал Пэлас» остался на 13-й строчке с 26-ю баллами.
Календарь и таблица АПЛ
В параллельном матче «Саутгемптон» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» — 2:0.
Счет на 52-й минуте открыл шотландский хавбек Стюарт Армстронг. Ромеу прорвался по флангу и сделал пас в центр, Адамс отдал дальше на Армстронга, который технично уложил мяч в ближний угол ворот.
А на 84-й минуте победную точку поставил ирландский форвард Шейн Лонг. Ливраменто забежал по флангу и навесил во вратарскую, Шейн опередил Коулмана и головой переправил мяч в дальний угол.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Саутгемптон — Эвертон 2:0
Голы: 1:0 Стюарт Армстронг (52'), 2:0 Шейн Патрик Лонг (84')
Саутгемптон: Фрейзер Форстер, Валентино Ливраменто, Ян Беднарек, Мохаммед Салису, Кайл Уолкер-Питерс, Стюарт Армстронг (Мусса Дженепо, 90'), Джеймс Уорд-Праус, Ориоль Ромеу Видаль, Мохамед Эльюнуссип, Armando Broja (Шейн Патрик Лонг, 83'), Че Адамс (Адам Армстронг, 90')
Эвертон: Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин, Энтони Гордон (Деле Алли, 75'), Donny Van De Beek, Аллан (Андре Гомеш, 46'), Алекс Айуоби (Эндрос Таунсенд, 65'), Джонджо Кенни, Майкл Кин, Мэйсон Холгейт, Шеймус Коулман, Джордан Пикфорд
Предупреждения: Аллан (15'), Доминик Калверт-Льюин (40')