«Кристал Пэлас» — «Челси»: счет матча 0:0

Лондонскийодержал выездную победу над(1:0) в матче 26-го тура чемпионата Англии.

На 89-й минуте матча Алонсо с левого фланга навесил в штрафную хозяев. Митчелл допустил позиционную ошибку и не смог сыграть на выносе, пропустив мяч на уже неприкрытого Зиеша, который ударом в упор не оставил никаких шансов Батлэнду.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Челси 0:1 Гол: 0:1 Хаким Зиеш (89') Кристал Пэлас: Висенте Гуайта (Джек Батлэнд, 46'), Натаниэл Клайн, Йоаким Андерсен, Марк Гехи, Тайрик Митчелл, Шейку Куйяте, Джеймс Макартур (Жан-Филипп Матета, 90'), Джордан Айю (Эберечи Эзе, 85'), Майкл Олисе, Джеффри Шлупп, Уилфрид Заха Челси: Кай Хаверц, Ромелу Лукаку, Хаким Зиеш, Кристиан Пулишич, Жоржиньо (Рубен Лофтус-Чик, 74'), Н’Голо Канте (Матео Ковачич, 74'), Маланг Сарр (Маркос Алонсо, 74'), Антонио Рюдигер, Тьяго Силва, Андреас Кристенсен, Эдуард Менди Предупреждения: Маланг Сарр (63'), Майкл Олисе (68'), Кай Хаверц (90 + 2'), Кристиан Пулишич (90 + 3')

Подопечные Томаса Тухеля закрепились на третьем месте в таблице с 50-ю очками. «Кристал Пэлас» остался на 13-й строчке с 26-ю баллами.

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В параллельном матче «Саутгемптон» одержал домашнюю победу над «Эвертоном» — 2:0.

Счет на 52-й минуте открыл шотландский хавбек Стюарт Армстронг. Ромеу прорвался по флангу и сделал пас в центр, Адамс отдал дальше на Армстронга, который технично уложил мяч в ближний угол ворот.

А на 84-й минуте победную точку поставил ирландский форвард Шейн Лонг. Ливраменто забежал по флангу и навесил во вратарскую, Шейн опередил Коулмана и головой переправил мяч в дальний угол.