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    «Лейпциг» ушел от поражения в матче Лиге Европы с «Реал Сосьедадом»

    «Лейпциг» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:2, обзор голов

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    Немецкий «Лейпциг» дома сыграл вничью с «Реал Сосьедадом» (2:2) в матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет на 8-й минуте открыли гости. Порту подхватил мяч на левом фланге после отскока из штрафной площади, пяткой здорово подключил Рико, который навесил на дальнюю штангу. Там мяч принял Ле Норман, с подступов к углу вратарской пробил, и после рикошета от ноги Симакана снаряд влетел в сетку.

    На 30-й минуте «Быки» отыгрались. Анхелиньо навесил с левого фланга в центр штрафной площади, Нкунку подставил голову, эффектно срезав мяч в самый угол ворот Райана.

    На 64-й минуте в ворота «Лейпцига» был назначен пенальти — Гвардиол рукой сыграл в штрафной. Микель Оярсабаль уверенно исполнил одиннадцатиметровый, с левой ноги пробив в правый от себя угол.

    На 82-й минуте пенальти был назначен в ворота басков — Собослаи перед штрафной площадью сделал замах, но пробивать не стал, рванув дальше, и тут Сальдуа встретил оппонента не по правилам. Уверенно Форсберг пробил низом в левый от себя угол, а Райан прыгнул в противоположный.

    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала
    РБ Лейпциг — Реал Сосьедад 2:2
    Голы: 0:1 Робен Ле Норман (9'), 1:1 Кристофер Нкунку (31'), 1:2 Микель Оярсабаль (пенальти) (64'), 2:2 Эмиль Форсберг (пенальти) (82') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лукас Клостерман, Мохамед Симакан, Йошко Гвардиол, Тайлер Адамс (Бенджамин Хенрихс, 46'), Конрад Лаймер (Эмиль Форсберг, 63'), Кевин Кампль (Амаду Айдара, 86'), Анхелиньо, Даниэль Ольмо (Юссуф Поульсен, 80'), Кристофер Нкунку (Доминик Собослаи, 80'), Андре Силва Реал Сосьедад: Микель Оярсабаль (Ander Martin, 90'), Александр Сёрлот, Рафинья (Хон Пачеко, 77'), Микель Мерино (Асьер Ильярраменди, 90'), Игор Субельдия, Порту Кристиан, Диего Рико (Айэн Муньос, 61'), Робен Ле Норман, Ариц Элустондо, Хосеба Сальдуа, Мэтью Райан

    Ответный матч пройдет 24 февраля в Сан-Себастьяне.

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