«Лейпциг» — «Реал Сосьедад»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет на 8-й минуте открыли гости. Порту подхватил мяч на левом фланге после отскока из штрафной площади, пяткой здорово подключил Рико, который навесил на дальнюю штангу. Там мяч принял Ле Норман, с подступов к углу вратарской пробил, и после рикошета от ноги Симакана снаряд влетел в сетку.
На 30-й минуте «Быки» отыгрались. Анхелиньо навесил с левого фланга в центр штрафной площади, Нкунку подставил голову, эффектно срезав мяч в самый угол ворот Райана.
На 64-й минуте в ворота «Лейпцига» был назначен пенальти — Гвардиол рукой сыграл в штрафной. Микель Оярсабаль уверенно исполнил одиннадцатиметровый, с левой ноги пробив в правый от себя угол.
На 82-й минуте пенальти был назначен в ворота басков — Собослаи перед штрафной площадью сделал замах, но пробивать не стал, рванув дальше, и тут Сальдуа встретил оппонента не по правилам. Уверенно Форсберг пробил низом в левый от себя угол, а Райан прыгнул в противоположный.
Ответный матч пройдет 24 февраля в Сан-Себастьяне.