Канселу: «Ман Сити» находится на верном пути

Защитник «Манчестер Сити»прокомментировал предстоящую встречу против «Спортинга» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мы на верном пути. Мало пропускаем и много забиваем. Это плоды нашей ежедневной совместной работы. Нужно играть на победу в каждом матче. Такой подход у нас в Премьер-лиге, так же и в Лиге чемпионов. На очереди "Спортинг", и мы постараемся его обыграть.

"Спортинг" — большой клуб, у них отлично работает юношеская академия. Криштиану Роналду, Луиш Фигу, Нани и многие другие... Нужно относиться к сопернику с уважением, тем более, что сейчас он возвращается на былые высоты.

Победа в Лиге чемпионов — это не обязанность, потому что ты играешь против самых лучших футболистов и клубов. Мы способны на это, но это не обязанность. У нас топовый состав, но такой же у всех соперников. Но я рад, что на нас оказывают дополнительное давление. Значит, люди считают, что нам по силам выиграть турнир», — цитирует Канселу пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч «Спортинг» Лиссабон — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 15 февраля. С прогнозом на данную встречу можно ознакомиться здесь.