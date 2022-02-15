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    Аморим: Я верю, что шанс на выход в четвертьфинал у «Спортинга» есть

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    Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Ман Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Гвардиола — лучший тренер в современном футболе, а "Манчестер Сити" добился наибольшего прогресса в техническом и тактическом плане из всех команд. Мы словно в начальной школе, а Гвардиола уже получает высшее образование. Пеп — образец для всех коллег.

    Мы можем и изменить тактику. Многие ребята могут сыграть на разных позициях. Изучая манеру игры "Сити", мы поняли, что не сможем закрыть все свободное пространство — слишком быстро и много двигается наш соперник. Так что будем пытаться играть в свой футбол. Своему стилю изменять точно не станем.

    Мне очень нравятся мои футболисты, но я остаюсь реалистом. Я верю, что шанс на выход в четвертьфинал у нас есть. Мы должны в это верить. Моя команда меня не раз удивляла, она совершила немало сюрпризов. Так что я верю, что все возможно», — приводит слова Аморима официальный сайт УЕФА.

    Напомним, матч «Спортинг» Лиссабон — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 15 февраля. С прогнозом на данную встречу можно ознакомиться здесь.

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