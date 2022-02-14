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    Капелло — о Моуринью: Когда оскорбляешь своих игроков, наносишь экономический ущерб клубу

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    Бывший главный тренер «Ромы» Фабио Капелло осудил действия нынешнего наставника клуба Жозе Моуринью, который ранее в жёсткой форме раскритиковал игроков своей команды.

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «Он использовал последний довод, оскорбив своих игроков. Я никогда этого не делал. Я критиковал, но старался быть уважительным. Я всегда требовал многое от футболистов, но всегда уважал их. Это первое правило. Если вы оскорбляете своих игроков, как это сделал Моуринью, вы наносите экономический ущерб клубу. Это необходимо учитывать», — приводит слова Капелло Sky Sport Italia.

    Напомним, Моуринью обрушился с критикой на игроков «Ромы» после матча 1/4 финала Кубка Италии с миланским «Интером» (0:2). Португальский специалист сказал футболистам следующее: «Обосрался каждый из вас, без исключений. Вы боитесь больших игр? Тогда идите играть в Серию С, без давления, без чемпионов и без больших стадионов. У вас нет яиц, и это самое худшее для мужчины».

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