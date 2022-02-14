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    Аллегри: Было бы обидно проиграть после такой хорошей игры

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    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча Серии А с «Аталантой» (1:1).

    Массимилиано Аллегри
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    Массимилиано Аллегри

    «Было бы обидно проиграть после такой хорошей игры. Мы допускали ошибки в завершающей стадии, а перед перерывом на контратаке было три минуты ужаса, после того как мы легко теряли мяч, а Де Лигт дважды бросался наперерез. Второй тайм был лучше, но, как это ни парадоксально, когда мы должны были забить, мы ошиблись в передаче, "Аталанта" убежала в контратаку, и Малиновский хорошо справился со штрафным. Это был невероятный гол, но и Данило красиво сравнял счет.

    "Аталанта" очень агрессивна, поэтому нам нужно было быстро перемещать мяч. Это была очень зрелищная игра, мы уступали 0:1 и рисковали проиграть, поэтому это важное очко. Мы хотели победить, но знали, что "Аталанта" сильна, поэтому мы рады продолжить беспроигрышную серию.

    Гонка за скудетто? У нас слишком много отставания от трех лидеров. В сентябре я сказал, что "Интер" станет чемпионом, я до сих пор думаю так же, это самая сильная команда. Никакого неуважения к "Милану" и "Наполи". Сейчас "Интер" сильнее "Ювентуса". Мы потеряли слишком много очков в начале сезона. Если бы у нас было очка на 4 больше, мы могли бы побороться», — цитирует Аллегри DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» занимает четвертое место в таблице Серии А — 46 очков. «Аталанта» идет следом — 44 очка.

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